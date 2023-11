Антивоенное движение солдатских жен и матерей российскому диктатору перед выборами может принести негатив.

В Кремле опасаются, что жены солдат срочной службы, недовольные длительными сроками службы, могут стать серьезной политической проблемой. Чтобы не допустить всплеска недовольства женщин, региональным чиновникам дано указание как можно быстрее выдавать денежное довольствие женам солдат.

Издание Business Insider пишет, что в Кремле считают, что большинство жен больше волнует получение денег, чем возвращение мужа с войны. Это сообщение появилось после того, как 7 ноября жены военнослужащих провели редкую публичную акцию протеста в Москве.

Женщины собрались на Театральной площади города с плакатами, требующими перевести их мужей в другую часть войск, сообщили в Министерстве обороны Великобритании, но милиция разогнала акцию "в считанные минуты".

"Очевидно, что неопределенно длительное пребывание личного состава в боевых условиях без ротации все чаще рассматривается как неприемлемое как самими военнослужащими, так и их родственниками", - заявили в британском ведомстве.

Как сообщает The Times of London со ссылкой на российское издание The Insider, чиновникам также было дано указание не допустить распространения протестов на трехдневной конференции в Подмосковье. Им было сказано следующее: "Убеждайте, обещайте, платите. Что угодно, лишь бы это не вышло на улицу, в любом количестве, хоть 50 человек".

Недавние заявки жен военнослужащих на проведение акций протеста в Москве и Санкт-Петербурге были отклонили. Похоже, что Кремль все больше обеспокоен недовольством населения, особенно в связи с предстоящими в марте 2024 года выборами президента России.

Они "необъяснимо обеспокоены", говорится в последнем докладе аналитического центра "Институт изучения войны", учитывая "очевидное повсеместное одобрение" президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным Левада-Центра, по состоянию на октябрь 2023 года Путина одобряли 82% россиян. Некоторые аналитики отмечают, что точность этих опросов неясна, поскольку многие опасаются высказывать свое несогласие с Путиным. Однако ему не грозит серьезная опасность при голосовании, поскольку оппозиция уже давно подавлена, а СМИ находятся под контролем государства.

Однако в предыдущих российских конфликтах в Афганистане и Чечне жены и матери мобилизованных солдат оказывали влияние на формирование общественного мнения, и, по мнению аналитиков, Путин опасается, что они могут стать ядром антивоенного движения.

"В стране, где нет независимых СМИ и других эффективных систем государственного контроля, где государство проводит репрессивную политику в отношении всех видов гражданской активности, матери и жены являются единственными легитимными критиками военных", - пишет openDemocracy.

Война против Украины оказала давление на Путина, международные санкции ударили по экономике, а частичная мобилизация более 300 тысяч резервистов вызвала протесты в сентябре прошлого года.

На этой неделе председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова выступила с заявлениями о том, что россияне, покинувшие страну, пытаются дискредитировать предстоящие выборы.

Как отметили в ISW, ее заявления свидетельствуют о том, что "российское правительство продолжит усиливать цензуру под видом борьбы с попытками внутреннего вмешательства в выборы в преддверии президентских выборов".

Война в Украине - жены российских солдат недовольны

9 ноября появилась информация, что жены мобилизованных россиян из Ульяновской области сетовали, что командование оставило их раненых мужей умирать без еды и воды в окружении ВСУ.

Россиянам якобы пообещали, что они будут находиться в тылу, но мобики оказались в первой линии и сразу под обстрелом украинских военных.

