Россиянам якобы пообещали, что они будут находиться в тылу, но мобики оказались в первой линии и сразу под обстрелом украинских военных.

Жены мобилизованных россиян из Ульяновской области сетуют, что командование оставило их раненых мужей умирать без еды и воды и в окружении ВСУ.

Как пишет Telegram "Можем объяснить", жена одного из мобиков пожаловалась, что ее муж не выходит на связь с 30 октября: "Товарищ мужа сказал, что их вывезли в лес и там оставили. Начался обстрел ВСУ. Кто успел вырыть окоп, тот прятался. А те, кто не успели,— погибли или находятся в госпитале. Вещи сгорели. Они не знают, сколько смогут продержаться там".

Россиянам якобы пообещали, что они будут находиться в тылу, но мобики оказались в первой линии и сразу под обстрелом украинских военных. Командование, по словам женщины, фактически бросило оккупантов в лесу одних - у них нет ни еды, ни воды, ни медикаментов.

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Женщина позвонила в военкомат, но там ответили, что не располагают сведениями о местонахождении ее мужа. На горячей линии Минобороны РФ заявили, что "то, что говорят мужчины - фейк".

"Я сказала, что мы пойдем жаловаться в прокуратуру и другие инстанции, на что они пожелали удачи и положили трубку", - вспоминает жена солдата.

Это не первая и не последняя жалоба в адрес ульяновских властей. Как пишет Telegram-канал, еще две россиянки сообщили, что их мужей направили в горячую точку вместо обещанного тыла. "Мы, что, отправляли своих братьев, мужей, отцов на погибель?" - написала супруга мобилизованного.

Мобилизация в России и провал Путина на поле боя

21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России, что побудило сотни тысяч мужчин покинуть страну. По данным СМИ, министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

Вместо обещанных предварительных учений многих мобилизованных просто бросали на горячие участки фронта прикрывать отступающие подразделения.

Из-за отсутствия подготовки мобилизованные стали для Путина проблемой, а не поддержкой. Как писала британская разведка, именно в связи с восполнением потерь неподготовленными новобранцами наступательный потенциал России закончился. Сообщают о строительстве оккупантами линий обороны на юге и востоке Украины.

На фоне приближающегося краха на поле боя Кремль активизировал попытки начать с Украиной "диалог" - но снова настаивая на своем ультиматуме по "присоединению" Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к составу страны. Таким образом Путин желает "купить" время для подготовки к следующему этапу войны с Украиной.

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