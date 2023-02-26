Погорели россияне на самом простом - ошибки в тексте и проблемы с оформлением.

Российские пропагандисты "раздобыли" документ, который якобы доказывает подготовку Украины к нападению на Приднестровье. Обнародованный россиянами "документ" оказался фейковый.

"Коллаборант Рогов опубликовал "тайный документ", согласно которому ВСУ "намерены осуществить вооруженную провокацию в Приднестровье". На самом деле это очередной подлог, с помощью которого пропагандисты пытаются дискредитировать Силы обороны Украины", - говорится в сообщении.

В Центре информационной безопасности перечислили признаки подделки:

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не соответствует стандартному оформлению, которым пользуется военное командование Украины;

формулировки, использованные в "документе", не присущи украинской деловой речи;

"приказ" с грамматическими ошибками.

Фейки российской пропаганды об Украине - что известно

Российские пропагандисты еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину неоднократно использовали различные фейки против украинцев.

Ведущий пропагандист Владимир Соловьев опубликовал информацию о "двойнике" президента Владимира Зеленского, которым оказался телохранитель глава украинского государства Максим Донец.

До этого в РФ распространили фейковый приказ Департамента образования и науки Киева якобы об использовании учебных учреждений в качестве военных госпиталей.

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