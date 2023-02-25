Однако фейк вышел из-под контроля.

Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев опозорился странным фейком о "двойнике" Зеленского. Такой вывод он сделал после "проверки в Ютубе".

Сенсацией о "двойнике" Зеленского рупор Кремля поделился в Телеграм-канале. Однако что-то пошло не так.

"Двойник, у него двойник! Ахахаха, Господи, я даже не поверил сначала! Даже полез проверять на официальный ютуб-канал украинского правительства. Двойник катается с Зеленским постоянно, а иногда и вместо него. Вот вам и ответ, как так получилось, что Зеленский "героически ездил в Бахмут и Херсон", - написал пропагандист.

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Кроме того, он пафосно отметил, что СМИ якобы "все это время вешали нам лапшу на уши", а также прикрепил скриншоты, которые "подтверждают наличие двойника Зеленского". По версии незадачливого пропагандиста, "двойник" даже не скрывается и находится с президентом на всех публичных мероприятиях, в том числе и во время встречи с Байденом.

Впрочем, роспропаганда в который раз оконфузилась своими же фейками. За "двойника" Зеленского выдали его охранника Максима Донца. Он сопровождает президента везде и уже успел стать народным крашем. Впрочем, у донца и Зеленского нет никаких общих черт.

Скандалы с Соловьевым

Ранее известный российский пропагандист Владимир Соловьев призвал мобилизованных россиян не бояться умирать на войне против Украины. Он заявил, что "жизнь сильно переоценено", а "смерть неизбежна".

Также топ-пропагандист Кремля признал, что война будет затяжной, а это значит, на его взгляд, что нужно увеличить срок прохождения срочной службы в армии.

Кроме того, Соловьев в истерике разразился новым неблагополучным прогнозом для россиян и пригрозил походом оккупационной армии в Европу. В очередном видео он заявил, что войска РФ вторгнутся в Гаагу, Париж и Берлин, якобы для того, чтобы о России "думали с уважением".

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