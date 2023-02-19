Никаких дополнительных мер, связанных с военным положением, не вводилось.

Накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину враг распространил фейковый приказ Департамента образования и науки Киева.

В фейковом документе речь шла о передаче управления образовательными учреждениями другим органам из-за военного положения.

В частности, о формировании перечня помещений учебных заведений, где можно развернуть военный госпиталь, а также перечня учащихся мужского пола учебных заведений всех уровней, достигших 17-летнего возраста – с адресами и контактными данными.

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В Департаменте образования и науки Киева подчеркнули, что никаких приказов о передаче учреждений образования столицы под управление любых других органов, или для работы по другому профилю не выдавалось.

"Никаких дополнительных мер, связанных с военным положением, не внедрялось. Подчеркиваем – все заведения Киева работают в обычном режиме, все сотрудники находятся на своих рабочих местах и выполняют свои обычные обязанности. Доверяйте информации исключительно из официальных источников!", – говорится в сообщении.

Военное положение в Украине

24 февраля 2022 года, когда Российская Федерация совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины, властями было введено военное время. С тех пор срок его действия продлевали. Рада одобряла подобные решения 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября. Последний раз Верховная Рада продолжила действие военного положения и мобилизации на 90 дней 7 февраля.

Во время действия военного положения военнообязанным мужчинам, кроме некоторых исключений запрещено покидать страну. Свободу передвижения граждан ограничена, устанавливается комендантский час.

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