С осени прошлого года враг не оккупировал ни одно поселение на территории региона.

В российских Telegram-каналах начали распространяться сообщения о захвате населенных пунктов оккупантами на Харьковщине. Эту информацию опровергли в областной военной администрации. С осени прошлого года враг не взял под контроль ни одно поселение на территории региона.

Как передает портал "Объектив", глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил во время брифинга в субботу, 25 февраля: "По некоторым вражеским Telegram-каналам, в СМИ распространяется сообщение, что якобы какое-то идет контрнаступление, что они отвоевали несколько населенных пунктов. Так вот. Ни одного метра наши Вооруженные силы не потеряли нашей территории, которая была отвоевана и освобождена от российских оккупантов осенью 2022 года. Наши Вооруженные силы на своих позициях стоят".

По словам Синегубова, российские оккупанты пытаются найти слабые места в обороне украинских защитников. Возможно, это делается с целью разведки для будущих более масштабных атак. Однако сейчас ситуация кардинально отличается от прошлогодней.

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"Мы четко понимаем, что враг не потерял надежду оккупировать город Харьков и отбить утраченные ими позиции, однако это не 24 февраля прошлого года. И в плане вооружения, и в плане того, что мы работаем фактически круглосуточно над повышением обороноспособности по строительству фортификационных сооружений", — добавил Синегубов.

Глава ОВА уточнил, что временно захваченными остаются 29 населенных пунктов Харьковщины. С осени, когда ВСУ провели контрнаступление, враг не взял под контроль ни одного поселения на территории региона.

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