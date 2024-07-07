По данным СМИ, огонь охватил площадь в 3000 квадратных метров.

В Туапсинском районе Краснодарского края бушует масштабный лесной пожар, его могли устроить туристы.

Об этом пишет 93.ru со ссылкой на Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Лес в бухте Инал загорелся сегодня вечером.

По словам свидетелей проишествия, пожар началася из-за того, что туристы запустили сигнальную ракету. На месте возгорания работают 56 спасателей, огонь мог распространиться на 3000 квадратных метров.

Пожары в России

Напомним, ранее в России горели складские помещения машиностроительного завода "ЭНИКмаш" в Воронеже. Сообщалось о погибших и пострадавших.

Как сообщал УНИАН, также масштабное возгорание произошло в одном из цехов машиностроительного предприятия "Уралмашзавод". В сети писали о мощном взрыве.

В середине июня стало известно о пожаре в Москве. Сообщалось, что он мог начать на территории конструкторского бюро, где проектируют военные самолеты.

А в мае пожар бушевал на территории аэропорта Ставропольского края. В сети публиковали кадры возгорания, о пострадавших не сообщалось.

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