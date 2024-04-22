Три человека погибло, еще двое пострадали.

В России произошел мощный пожар на машиностроительном заводе "ЭНИКмаш" в Воронеже. Как сообщают российские телеграм-каналы, пожар бушует в складских помещениях, пожару присвоен третий ранг сложности.

Очаг возгорания, по словам очевидцев, находится в цехе по производству электрооборудования.

По данным Mash, в результате пожара три человека погибло, еще двое пострадали. Погибших нашли под завалами сотрудники МЧС.

Впоследствии стало известно, что пожар на воронежском заводе "ЭНИКмаш-В" локализовали на площади 500 квадратных метров. Из горящего цеха вынесли четыре баллона с пропаном и один с кислородом. Была угроза взрыва.

На улицах города пробки из-за большого количества дыма и плохой видимости.

Завод ЭНИКмаш специализируется на кузнечно-прессовом машиностроении.

В России уничтожили важный корабль

21 апреля утром в Севастополе прогремели взрывы, оккупационные власти объявили воздушную тревогу. Потом появилась информация о возможном ударе противокорабельными ракетами по одному из кораблей оккупантов во временно оккупированном Севастополе. Речь идет о спасательном судне для подводных лодок ЧФ РФ "Коммуна".

В Военно-морских силах (ВМС) ВСУ подтвердили, что в Крыму удалось поразить корабль ЧФ РФ "Коммуна". Как отмечали в Forbes, это лишит подводный флот РФ жизненно важной поддержки.

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