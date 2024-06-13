Информации о пострадавших не поступало.

В российской столице – Москве – бушует мощный пожар. Горит на территории конструкторского бюро "Сухого", где изготавливают самолеты серии СУ, сообщают местные телеграм-каналы.

"На юго-западе Москвы горит конструкторское бюро ОКБ "Сухого". Весь дым сдувает ветром на Боткинскую больницу", – говорится в сообщении.

В то же время телеграм-канал "Осторожно, Москва" пишет, что горит заброшенное здание на 1-м Боткинском проезде в Москве. Площадь пожара уточняется, сведений о пострадавших не поступало.

"Ранее СМИ писали, что горит конструкторское бюро ОКБ "Сухого". В МЧС нам опровергли эту информацию, сказав, что здание просто находится рядом, но пожара там нет", – сказано в посте.

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