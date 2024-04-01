Площадь возгорания достигла 4000 метров.

В России произошел масштабный пожар на одном из цехов машиностроительного предприятия "Уралмашзавод", площадь возгорания уже достигла 4000 метров.

По данным телеграм-канала Shot, пожар произошел в заводском цехе №57, в котором находилось около 500 литров лака. В то же время издание E1.ru со ссылкой на свои источники утверждает, что загорелся цех по производству трансформаторов. Внутри находятся семь тысяч литров масла.

Также сперва в пресс-службе завода заявили, что загорелся объект, "который не принадлежит "Уралмашзаводу" и находится далеко от производственных объектов УЗТМ", и цехам завода ничего не угрожает. Однако впоследствии все же признали, что пожар произошел на территории завода

Очевидцы также сообщают, что на заводе сначала что-то взорвалось, а затем повалил чёрный дым.

ПАО "Уралмашзавод" — машиностроительное предприятие в Екатеринбурге. Завод введён в эксплуатацию в 1933 году. Производит оборудование для горнодобывающего комплекса, металлургии, цементной промышленности, энергетической отрасли, подъёмно-транспортное и другое оборудование.

Новости России

В России постоянно что-то горит или взрывается. Особенно часто пылают нефтеперерабатывающие заводы, причем их не спасает даже то, что они расположены за 500-800 километров вглубь России.

Так, 13 марта неизвестные беспилотники атаковали нефтяной завод в российской Рязани.

А через несколько дней дроны СБУ атаковали сразу три нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в Самарской области. Речь идет о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском НПЗ.

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