Минздрав России разработал проект приказа по контролю оборота медикаментов для абортов.

Российские власти считают "порочной практикой", что женщины сначала хотят получить образование, а потом рожать

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что россиянкам нужно "со школьной семьи" и на Госуслугах объяснять, когда именно рожать - причем чем раньше, тем лучше.

"Вот эта порочная практика, что сначала учеба, карьера, формирование какого-то материального благополучия. К сожалению, когда доходит до реализации своих репродуктивных задач, деторождения, женщина уже теряет к этому возрасту здоровье, и возникают сложности с деторождением, включая, в том числе, бесплодие и многое другое. Поэтому именно разъяснять, что молодой возраст является приоритетным для деторождения, формирования семьи и формирования жизненного пути, карьеры и так далее - это более правильная позиция", - сказал Мурашко.

Минздрав России разработал проект приказа по контролю оборота медикаментов для абортов.

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