Речь идет о происшествии, которое случилось в Туве.

На территории Российской Федерации "разгуливали" четыре пациента, которых госпитализировали с подозрением на сибирскую язву.

Инцидент произошел в одной из больниц в Туве. Россияне, которых поместили на лечение, организовали побег и сбежали из-под надзора врачей. По данным регионального управления Минздрава, на данный момент беглецов поймали: врачи Браун-Хемчикского района провели медицинский осмотр и оставили их лечиться "на дому". Также им провели разъяснительную беседу о запрете покидать дом на период лечения.

Вместе с тем "Сибирь.Реалии" уточняет, состояние "найденных" пациентов - удовлетворительное, однако на их коже все еще наблюдаются характерные язвы. Это означает, что они являются потенциальными переносчиками инфекции. При этом отмечается, что "сибирка" от человека к человеку передается достаточно редко.

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В данном случае экспертиза установила, что сибирскую язву россияне могли подхватить после употребления в пищу внутренних органов лошади. Речь идет о животном, которое забил местный фермер вместе с работниками в районе чабанской стоянки. Изначально с подозрениями на инфекцию госпитализировали пятерых жителей Барун-Хемчикского района еще в начале июня.

В РФ случился "эпидемия" чумы из-за сурков

Отметим, в апреле в Сибирском крае наблюдалась "эпидемия" бубонной чумы, в связи с нашествием переносчиков инфекции - сурков. Животные заносили чуму с территории Монголии. Тогда озабоченность в связи с распространением инфекции высказывала местный сенатор Людмила Нарусова.

Отмечалось, что дальше от центра РФ больницы не оборудованы современными лабораториями и другой техникой, необходимой для нормального лечения и выявления инфекции среди населения.

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