Шпиономания в РФ вышла на новый уровень.

Российским чиновникам и государственным служащим запретили использовать iPhone и другие продукты Apple в работе.

Как информирует Financial Times, российские спецслужбы подозревают компанию Apple в шпионаже. С 17 июля Министерство торговли РФ дало приказ отказаться всем госслужащим от продукции Apple.

"Сотрудники Службы безопасности в министерствах, сотрудники ФСБ, занимающие гражданские должности, такие как заместители министров, объявили, что iPhone больше не считаются безопасными и что нужно искать альтернативы", – рассказал источник, близкий к правительственному учреждению, которое запретило продукты Apple.

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В марте 2022 года Путин издал указ о переходе государственных учреждений на отечественное программное обеспечение, напомнили в издании.

"Официальные лица действительно верят, что американцы могут использовать свое оборудование для прослушивания. ФСБ давно обеспокоена использованием iPhone для профессиональных контактов, но администрация президента и другие чиновники выступали против ограничений просто потому, что им нравились iPhone", - пишет издание.

Отмечается, что в личных целях рабочие имеют право использовать продукцию Apple.

"Все жалуются, что это неудобно и приходится носить с собой еще один телефон или планшет", – добавил источник.

Компания Apple ушла из России

Напомним, что в марте 2022 года американская корпорация Apple прекратила работу в России.

А в марте 2023 года сотрудникам администрации президента РФ Владимира Путина рекомендовали отказаться от iPhone.

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