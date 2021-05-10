Василий Рыбников

Сегодня российская общественность восхищается мощным коммунистическим приветом крупного советского деятеля Егора Лигачева, сумевшего дожить до 100 лет и умереть только несколько дней назад, да и то по досадной случайности, - и с надеждой поглядывает на Владимира Путина, который, по всем признакам, вообще проживет минимум до 150-ти. Но где гарантия, что Владимир Владимирович уже сейчас не разменял вторую сотню?

Гарантии нет.

На кадрах Вяликого Парада Поразительной Победы над Недобитками, облетевших мир, происходят очень странные дела - президент РФ Владимир Путин нынче выглядит старше или, как минимум, не моложе ветеранов, бравших Берлин (понятно, что на трибуну к самому Путину вряд ли допустили бы ветерана-прощелыгу, который хотя бы раз не брал Берлин и ничего там не водружал). С одной стороны, это не мудрено, потому что на Главную Трибуну Мира должны попадать самые моложавые, красивые и накачанные ветераны, чтобы сила России была каждому видна. Вяликая Победа в РФ с каждым годом молодеет, и чем моложе дед, освобождавший Европу от коричневой чумы, тем больше у него на груди, животе и иногда даже с внутренней стороны навешано самых навороченных орденов, а медали за ним вообще носят специальные носильщики в наградных мешках. Таким образом, до нынешних лет дожили лишь реально заслуженные русские супермены, от одного вида которых загорались фашистские танки и завязывались узлом самолеты «Мессершмитт».

Путин, выступая на Вяликом Параде, заявил о том, что этот «чудовищный нацистский зверь» шел на войну с лозунгами русофобии

С другой стороны, было бы очень кощунственно повторять нелепые побасенки национал-предателей и иностранных агентов о том, что на парады в России уже давно попадают одни ряженые, потому что это пещерная русофобия и фактически переход на сторону Гитлера. Не зря Владимир Владимирович Путин, выступая на Вяликом Параде, заявил о том, что этот «чудовищный нацистский зверь» шел на войну с лозунгами русофобии. А ведь про такие секретные сенсационные лозунги Гитлера мог знать только непосредственный участник тех грозных событий, человек, который лично брал бесноватого фюрера в его бункере в 1945 году на прием дзюдо!

По миру давно ходят правдоподобные слухи о том, что на самом деле красный флаг на крыше Рейхстага водрузили не пресловутые попсовые Егоров и Кантария, а Владимир Спиридонович Путин и Владимир Владимирович Путин. Сегодня эта гипотеза получает свое подтверждение. Владимир Путин выглядит старше ветеранов Вяликого Парада просто потому, что он и есть главный русский ветеран. Да и, если вдуматься, разве могло быть иначе? Разве могло главное событие в истории России, единственный на сегодняшний день смысл ее существования, обойтись без руководящего и направляющего участия лично Владимира Путина?

Да, это была секретная операция; да, Гитлера пришлось отравить, чтобы он не проболтался о том, что это за красивый лысый витязь в момент задержания скрутил его в бараний рог, как пацана; да, Путин освобождал Европу от коричневой чумы под несколькими псевдонимами, в частности, Зоя Космодемьянская, завклубом Платов. Но уже сегодня правда начинает выплывать наружу. Уж конечно не просто так в Иркутской области дети-юнармейцы прошли «Бессмертным полком» с портретами одного лишь Путина и криками «Спасибо деду за Победу!», хотя какой он им дед, он их еще всех переживет, особенно если ребят пошлют на Донбасс спасать томики Достоевского.

В России действует специальный комитет, который «в преддверии пришествия Антихриста в личине Навального» постановил передать тело Путина после его смерти в РПЦ

Как же Путину удается жить так долго и счастливо? Ответ прост: здоровый образ жизни и вакцинация лучшей в мире вакциной «Спутник V». Не зря Владимир Владимирович мудро сравнивает русскую прививку с автоматом Калашникова. Собственно, он сейчас и сам как автомат Калашникова - если российского президента регулярно разбирать и собирать, смазывать силиконом и протирать дуло ветошью, он еще сто лет прослужит!

Сегодня в России действует специальный комитет, который «в преддверии пришествия Антихриста в личине Навального» постановил передать тело Путина после его смерти в РПЦ для канонизации и дальнейшего превращения в святые мощи. Идея, конечно, здоровая и во всех отношениях правильная, но сильно преждевременная. Сейчас Главный Ветеран России пребывает на пике формы, и Главная Война у него еще, похоже, впереди.

Василий Рыбников

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