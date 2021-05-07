В регионе запрещено проведение массовых мероприятий из-за COVID-19.

В Иркутской области прошло массовое шествие с участием детей. Им в руки дали портреты российского президента Владимира Путина в рамках, которые обычно используют для акций "Бессмертный полк".

Об этом пишет Тайга.инфо и оппозиционный телеканал Дождь.

Читайте такжеВ России анонсировали военный парад детсадовцев на 9 маяКостюмированное шествие посвятили "эпохе Путина". Часть детей держала фотографии главы РФ с цитатами из его выступлений.

На мероприятие пригласили так называемых казаков, представителей силовых структур, детских садов и местной школы.

В то же время в регионе запрещено проведение массовых мероприятий из-за карантина в связи с COVID-19.

"Мы реализуем проект "Одной мы связаны судьбой" ко дню Георгия Победоносца, который включает в себя несколько этапов: научно-практическая конференция, защита патриотических уголков, костюмированное шествие, открытие вахты памяти. Костюмированное шествие представлено разными эпохами, в том числе и эпохой Путина", – заявил журналистам начальник регионального штаба движения Александр Старухин.

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Автор: Яна Ставская