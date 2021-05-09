На военном параде Путин объявил, что «нацистский зверь» в Европе перед Второй мировой войной озвучивал лозунги «русофобии».

В Москве на Красной площади прошел ежегодный военный парад в честь Дня победы. К президенту России Владимиру Путину в этом году приехал только один иностранный гость - президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Об этом сообщает "Дождь".

Владимир Путин вместе с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном прибыли на Парад Победы на Красной площади pic.twitter.com/9A0pMTbiYG — Дождь (@tvrain) May 9, 2021

Как передает корреспондент УНИАН, на военном параде Путин объявил, что «нацистский зверь» в Европе перед Второй мировой войной озвучивал лозунги «русофобии».

«Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Всё циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии. С лёгкостью перечёркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне», - сказал Путин.

Он добавил, что история требует делать выводы и извлекать уроки.

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«Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», - считает российский лидер.

«И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», - отметил Путин.

В тоже время он заявил, что «Россия последовательно отстаивает международное право, при этом будем твёрдо защищать наши (россиян - УНИАН) национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа».

«Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слёз, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы», - сказал президент России.

При этом он подчеркнул, что «Победу завоевал советский народ» , причем в одиночестве: «В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе».

Вместе с Путиным за парадом наблюдал президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Он стал единственным иностранным гостем.

По Красной площади прошли 37 пеших парадных расчётов. В составе механизированной колонны были задействованы свыше 190 единиц техники. Завершился парад пролётом авиации: в небе появились 76 самолётов и вертолётов.

Парады ко Дню победы прошли кроме Москвы во многих российских городах, а также в оккупированных Крыму, Луганске и Донецке.

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Автор: Роман Цимбалюк