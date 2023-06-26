Пригожин пытался переманить к себе побольше российских "мобиков".

В течение почти двух месяцев перед началом мятежа представители "Группы Вагнера" вели агитационную работу в подразделениях российской регулярной армии. Об этом сообщает издание ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источники.

"Представители "Вагнер" в течение мая-июня вели большую агитационную работу среди военнослужащих Минобороны. Результатом этого стало то, что кратно увеличились случаи перехода военнослужащих вооруженных сил в ЧВК Вагнер", – пишет издание.

Отмечается, что рекрутеры получали солидную премию за каждого российского солдата, который согласился перейти на службу в "Вагнер". Также издание опубликовало фотокопии двух групповых рапортов, в которых российские солдаты из числа мобилизованных просят перевести их из регулярных армейских подразделений в отряды наемников "Вагнера".

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Мятеж "Группы Вагнера" – последние новости

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что у Пригожина банально сдали нервы и только по этой причине он развернул свои войска, не дойдя всего 200 км до почти беззащитной Москвы. Петреус допускает, что этому поспособствовала относительно слабая общественная поддержка мятежа, на которую сильно рассчитывал Пригожин.

Аналитики американского Института изучения войны полагают, что вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер" не оказал существенного влияния на способность российских войск проводить наступательные и оборонительные операции в Украине. Однако российская пропаганда попыталась оправдать локальные поражения россиян на фронте именно событиями в самой России.

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