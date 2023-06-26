Он советует ему быть очень осторожным возле открытых окон.

Главарь российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин остановил мятеж из-за того, что у него сдали нервы.

Такую мысль высказал экс-директор ЦРУ и генерал армии США в отставке Дэвид Петреус в эфире CNN. "Он был... примерно в двух часах езды от окраин Москвы, где начинали готовить оборонительные позиции. Это восстание, хотя и вызвало аплодисменты, не вызвало той поддержки, на которую он надеялся. И снова он решил принять сделку. Он отказался от этих усилий", - цитирует его Голос Америки.

Петреус считает, что российский диктатор мог сбежать в тот момент из столицы. "Я думаю, что правительство пошатнулось. Путин лично пошатнулся. Это делает его более уязвимым, чем когда-либо за два десятилетия его правления Российской Федерацией. Кто знает, куда это может пойти сейчас", - добавил генерал.

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По мнению бывшего директора ЦРУ, Пригожину удалось сохранить свою жизнь, однако он потерял ЧВК. "И ему следует быть очень осторожным у открытых окон в новом месте в Беларуси, куда он собирается", - подчеркнул Петреус.

Мятеж в России: последние новости

Как известно, 23 июня Пригожин объявил, что идет "на Москву", потому что не хочет, чтобы страна жила "в коррупции и лжи". Он призвал не оказывать наемникам сопротивление, иначе они будут уничтожать всех, кто им будет мешать.

Уже утром "вагнеровцы" взяли под контроль часть военных объектов Ростова-на-Дону и выдвинулись в сторону Москвы, пройдя Воронежскую, Липецкую и Тульскую области.

В России возбудили против него дело, Путин назвал это предательством, а в Москве и области ввели режим КТО.

Однако уже вечером Пригожин объявил, что разворачивает колонны и идет обратно. В Кремле заявили, что дело против него закроют, сам главарь ЧВК "пойдет в Беларусь". Также они пообещали не преследовать его наемников.

Это стало якобы следствием переговоров Пригожина с беларуским диктатором Александром Лукашенко.

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