При этом некоторые российские источники использовали этот вооруженный мятеж как риторический прием, чтобы оправдать российские войска за любые успехи Украины, достигнутые 24 и 25 июня.

Аналитики отмечают, что вооруженное восстание ЧВК "Вагнер" 23-24 июня не оказало существенного влияния на способность российских войск проводить наступательные и оборонительные операции в Украине. Об этом идет речь в новом обзоре Института по изучению войны.

Аналитики отмечают, что боевые действия продолжались в обычном режиме вдоль всей линии фронта, при этом российские войска провели относительно большее количество наземных атак возле Бахмута, чем за последние несколько дней.

При этом отмечается, что некоторые российские источники использовали вооруженный мятеж как риторический прием, чтобы оправдать российские войска за любые успехи Украины, достигнутые 24 и 25 июня.

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Кроме того, в ISW рассказали о последствиях сделки Лукашенко-Пригожина для руководства Минобороны России.

Так, аналитики отмечают, что, по мнению некоторых источников, Кремль может рассматривать возможность смены руководства Минобороны в рамках этой сделки. Они указывают на то, что министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова никто не видел и не слышал с тех пор, как Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа 23 июня.

Некоторые российские источники предполагают, что Алексей Дюмин, нынешний губернатор Тульской области, бывший сотрудник службы безопасности Путина и бывший глава Сил специальных операций России, может заменить Шойгу на посту министра обороны, хотя ISW не может подтвердить эти предположения", - отмечается в анализе.

При этом аналитики подчеркивают, что любые изменения в руководстве Минобороны означали бы значительную победу Пригожина, который оправдывал свой вооруженный мятеж прямым обвинением Шойгу и Герасимова в гибели десятков тысяч российских солдат на Украине.

Бунт Пригожина - что известно

23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал военный мятеж в России, выступив с обвинениями в адрес главы Минобороны РФ Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

24 июня "вагнеровцы" вошли в Ростов и взяли под контроль все военные объекты, а затем двинулись на Москву.

Однако вечером стало известно, Пригожин провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, после которых было принято решение об уходе наемников обратно в полевые лагеря.

Как отмечали аналитики, неудавшееся восстание Пригожина значительно подорвало его базу поддержки в ультранационалистическом сообществе, российском правительстве и внутри самой ЧВК "Вагнер".

В то же время, эти события продемонстрировали слабость самого Путина и его власти, а также неспособность РФ защитить себя и своих граждан.

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