Еще в прошлом году оккупанты утверждали, что уничтожили цеха по сбору этих ракет.

Минобороны страны-агрессора продолжает врать о сбитии украинских ракет "Гром-2", наличие которых на вооружении у Вооруженных сил Украины официально не подтверждала. На этот раз ракеты якобы сбили над временно оккупированным Крымом.

"1 октября этого года около 13.00 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами "Гром-2" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе. Обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района", – говорится в сообщении МО РФ.

Defence Express отмечает, что враг впервые заявил о сбитии сразу двух ракет. До этого в сообщениях МО РФ фигурировали якобы сбития "Гром-2", однако не более одной единицы.

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"Согласно официальным сообщениям, всего за это время враг "сбил" уже семь этих ракет: 30 марта, 9 и 23 апреля, 7 и 26 мая по одной, а сегодня, первого октября, уже сразу две. В то же время публично объявленное состояние работ по проекту "Гром-2" один из соавторов озвучил на уровне 75% по состоянию на июнь 2023 года. Полноценной, а не экспортной версии, ОТРК "Сапсан" - 65-70%. А потребность в деньгах на завершение работ по разработке - 0,5 млрд долларов. То есть, если брать эту информацию, как отправную - что именно сбивают в РФ остается неизвестным", - пишет издание.

Кроме этого, Defence Express напоминает, что то, может ли вообще Россия сбивать баллистические ракеты, остается под вопросом.

"В РФ в качестве противоракеты для С-400 используется 9М96Е2 (9М96Е/ДМ), для которой задекларирован перехват баллистических целей на дальности 30 км и на высоте до 25 км, но четко не указано, что в ней эта концепция реализована. Порой это аспект в РФ просто обходят фразой "максимально близкий подрыв". Есть и вопросы к "скорости реакции" комплекса", – акцентируют эксперты.

Гром-2 - что это за ракета

Украинский оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром 2" (экспортное название) или ОТРК "Сапсан"с 2013 года разрабатывается конструкторским бюро "Южное" на базе предыдущих разработок по проектам "Борисфен" и МФРК "Сапсан".

Предполагается, что комплекс построен на базе твердотопливной баллистической ракеты. Заявлен радиус действия в 280 км с возможностью создания версии с радиусом до 500 км.

30 сентября 2022 года российские оккупанты заявили, якобы уничтожили в Днепре цеха по сбору ракет в ОТРК "Гром-2". Однако уже в марте российские пропагандисты впервые заявили о сбитии такой ракеты. Военный обозреватель Дэвид Шарп в июне ставил под вопрос наличие этого оружия в ВСУ.

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