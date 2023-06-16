Давид Шарп отметил, что через полтора года или даже меньше от начала войны "Грома" по идее быть не должно.

Военный обозреватель Давид Шарп рассказал, чем пугает россиян украинское оружие "Гром" и какова вероятность его наличия у ВСУ.

"С ракетой "Гром" интереснейшая история. В открытых источниках немало написано о том, как её разрабатывали до войны, на каком этапе она остановилась. Разработка эффективно работающей, которая имеет оперативный статус, баллистической, тем более высокоточной ракеты - это дело долгого времени", - сказал он в новом выпуске программы "Аргумент".

Шарп отметил, что через полтора года или даже меньше от начала войны "Грома" по идее быть не должно.

"Но полтора года - это тоже немало. С момента начала войны, ну может быть не сразу, но через считанные недели, когда отогнали от Киева, можно было задуматься о действиях более долгосрочных. Я имею в виду украинские власти, что в эту программу стали вкладывать очень много. То есть то, что недофинансировали и недовыделили за прошлые годы с перехлёстом начало выделяться и финансироваться. Прошло год с небольшим и, возможно, были достигнуты серьезные результаты, но тут можно только догадываться", - считает он.

Эксперт утверждает, что это очень трудная задача.

"Здесь стоит вопрос по большому счету не о том, что будет ли один-другой опытный экземпляр, которым можно попугать россиян. По идее логика говорит, что этого еще не должно быть. Однако я бы не исключал, так как более года прошло с момента предполагаемого мной мощного финансирования и других конструкторских работ. И, вероятно, что-то такое уже имеется, вероятность этого я бы не обнулял", - добавил Шарп.

Комплекс "Гром" - что известно

В мае российские оккупанты показали в сети воронку от якобы сбитых 6 мая 2023 года украинских баллистических ракет "Гром". Гауляйтер Аксенов заявил о сбитии одной баллистической ракеты "Гром-2", а его "советник" отчитался о двух "украинских ракетах". Военно-политический обозреватель Александр Коваленко утверждает, что эта воронка была оставлена точно не от ОТРК "Гром-2".

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