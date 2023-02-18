По его словам, в этом "недогороде" надо действовать так, как нацисты в Севастополе.

Российский оккупант Александр Ходаковский открыто призвал снести Угледар Донецкой области полностью, чтобы захватить его.

В своем Телеграм-канале боевик заявил, что надо действовать по технике нацистов, которые таким образом захватывать Севастополь. Ходаковский оправдал тотальное уничтожение украинских городов тем, что так оттуда "выбивают" противника.

"Мы сносим перед собой все, что противник может использовать как укрытие, и поэтому такие последствия. Опыт боев в Мариуполе показал, что достаточно нескольких грамотно организованных взводов, чтобы держать батальон. Чтобы попасть в здание и проводить в нем зачистку - к зданию нужно подойти. Противник косит огнем штурмовиков на подходах, и лишь один выход - сносить этот дом к такой-то матери хоть чем", - заявил Ходаковский.

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Оккупант добавил, что Угледар, который россияне плотно поливают огнем, стирая с лица земли, надо также уничтожать до тла. По его убеждению, надо действовать как нацисты в Севастополе.

"Сейчас этот недогород Угледар в очередной раз демонстрирует мою правоту. Напомню, что в первый день решающего наступления на Севастополь немцы израсходовали четыре тысячи тонн снарядов. Если мы хотим взять Угледар – нам ничего не остается, кроме как сносить перед собой все. Но что? Пока не снесем – класть личный состав в безуспешных попытках отвоевать хоть кусок – неправильно", - написал Ходаковский.

Битва за Угледар: последние новости

В первой половине февраля рашисты организовали масштабное наступление под Угледаром. Однако оно закончилось полным разгромом элитной 155-й бригады морской пехоты РФ. ВСУ подтвердили это в комментарии Politico. Оккупанты теряли от 150 до 300 человек во время штурма.

Как сообщил источник "ВЧК-ОГПУ", на фронте "вагнеровцам" перекрыли поставки боеприпасов, чтобы они не добились никаких успехов на фоне провала регулярной армии под Угледаром.

Атаки оккупантов в районе города продолжаются, что подтверждает свежую сводку от Генштаба ВСУ. Однако украинские защитники стойко отбивают штурмы.

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