Наемникам не хватает боеприпасов для артиллерийских гаубиц, противотанковых комплексов и минометов.

Министерство обороны РФ полностью отрезало частную военную компанию "Вагнер" от поставок боеприпасов. Артиллеристские подразделения наемников пожаловались, что им не хватает БК.

В сети появилось видеообращение боевиков "Вагнера", в котором они жалуются на недостачу боеприпасов.

"В настоящее время мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов", - говорят "вагнеровцы".

Видео дня

Наемникам не хватает боеприпасов для артиллерийских гаубиц, противотанковых комплексов и минометов.

"Мы обращаемся к нашим коллегам и друзьям из Минобороны. Мы уверены, что где-то на складах эти боеприпасы есть. Мы будем благодарны, если вы поспособствуете, поможете нам и доставите нам их. Большое количество людей выживет и сможет продолжить участие в боевых действиях. Это повлияет на ход войны. Мы отбатрачим за вас, сделаем эту работу. Помогите нам", - заявили "вагнеровцы" на видео.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на информированный источник, "вагнеровцам" действительно перекрыли поставки боеприпасов. Вероятные успехи наемников сейчас опасны для Минобороны РФ.

"Генштабовцам на фоне провала в Угледаре (там уникальный провал, большие потери людей и техники и без результата) нельзя дать "Вагнеру" показать хоть что-то внятное. Они понимают, что потеря зеков - это одно, а вот старых обученных кадров сливать Пригожин в спешке не станет, поэтому создали историю с дефицитом снарядов, а она очень тревожная", - говорит источник.

Однако есть и другие мотивации. Как отмечает источник, глава Генштаба РФ Герасимов и его коллеги могут таким образом провоцировать Пригожина на жесткую критику, которую смогут подать наверх как нарушение указания Путина "не выносить сор из избы", "не раскачивать ситуацию на фронте".

"Это было после отборного матюка в сторону Герасимова. Именно поэтому на видео боеприпасы просят так вежливо – в ЧВК тоже понимают, что к чему", - добавил источник.

Пригожин воюет с Минобороны РФ: что известно

Оппозиционер Андрей Пионтковский говорил, что Сергей Шойгу и Валерий Герасимов совершили военный мини-переворот. Эксперт отмечал, что Герасимова назначили командующим оккупантами в Украине не для победы России. По словам эксперта, Герасимов и Шойгу хотели ликвидировать Евгения Пригожина.

По данным ГУР, Пригожин непосредственно не руководит боевыми отрядами, поскольку его функция преимущественно медийная и политическая.

Как ранее сообщал УНИАН, основатель "Вагнера" стремительно теряет авторитет в глазах российского президента Владимира Путина, который решил больше не полагаться на его силу и снова доверился Герасимову, Шойгу и обычным российским военным.

Ранее военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник заявил между башнями Кремля продолжается серьезное противостояние, и его развязка неизбежна. По его мнению, серьезное поражение в этом противоборстве потерпит именно Пригожин.

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