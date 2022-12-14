Гиркин в ответ обозвал Соловьева "трусливым лживым существом" и "резиновым изделием №2".

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) зовет пропагандиста Владимира Соловьева на "дебаты" после того, как тот вспомнил его "нехорошим словом" в прямом эфире.

Накануне Соловьев в эфире своей передачи упрекнул Москву в развращении "псевдопатриотической колонны", упомянув в этом контексте "поездку" в Украину Гиркина.

"Вот этот, поехал повоевать. Обос*ался и вернулся. Это вообще удивительно! Ну если ты реально хотел воевать, ну иди к "вагнерам". Стрелков… С таким пафосом уехал, фотографии… Теперь выясняется, что на передовую не пустили. Ну к "вагнерам" бы записался, показал бы чего реально стоишь. В чем проблема-то? И теперь значит, стратег хр*нов… Славянск прос*ал, откатился до Донецка, в Донецке его чуть не убили за предательство, бежал оттуда, попытался вернуться", - высказался Соловьев.

Теперь, добавил Соловьев, Гиркин объясняет Путину, как надо воевать.

Гиркин, в свою очередь, отметил, что готов подискутировать с пропагандистом на эту тему – и позвал Соловьева на "публичные дебаты".

"Единственное условие с моей стороны - дебаты должны проходить в прямом эфире и на них дополнительно должна вестись запись "нейтральными" операторами", - заявил Гиркин в своих соцсетях.

Но террорист считает, что Соловьев на это не решится, обозвав его "трусливым лживым существом" и "резиновым изделием №2".

"Но чем чёрт не шутит? Вдруг Владимир Рудольфович настолько самоуверен, что решит "раскатать" меня в прямом эфире?" - предложил Гиркин.

Раскол в силовом блоке России

Неудачи российской армии в Украине не только бьют по репутации Владимира Путина, но и раскалывают силовой блок.

Накануне западные аналитики отметили, что участившаяся критика Гиркина показывает настоящие проблемы отношений разных групп влияния РФ. Гиркин на днях высмеял "стратегическое планирование" оккупантов, усомнившись в эффективности фортификационных сооружений ВС РФ в Украине.

В октябре стало известно, что Гиркин, воевавший против украинской армии в 2014 году, вернулся на передовую. Правда, после месяцев молчания террорист заявил, что официально его оформили в ряды оккупантов только на день.

Вас также могут заинтересовать новости: