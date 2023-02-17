Враг сосредотачивает главные усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях.

За сутки Силы обороны Украины отразили вражеские атаки в районе Бахмута, Угледара и еще более 10 населенных пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ. В Генштабе добавили, что противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

"За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Кременная, Дубрава и Белогоровка - Луганской и Раздоловка, Федоровка, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар Донецкой области", - говорится в сообщении.

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На Донбассе уже не один месяц продолжаются ожесточенные бои, россияне несут огромные потери. Стоит отметить, что потери РФ в Украине уже составляют примерно 140 тысяч 460 противников.

Вечером 16 февраля Генштаб ВСУ сообщал, что захватчики ведут наступление на Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Лиманском и Шахтерском направлениях.

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