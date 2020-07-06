"Диваны прожжены сигарами и продавлены телками": официантка рассказала об оргиях на VIP-корпоративах с Пугачевой и Киркоровым

Официантка вспоминает, что мужчины на подобных корпоративах бросали деньги пачками на сцену, где танцевали этнические артисты, и все вокруг было покрыто долларами и евро.

Московская официантка Алина Волкова, проработавшая 15 лет в ресторанном бизнесе, красочно описала оргии известных гостей в VIP-ресторанах. По ее словам, на подобных корпоративах выступали Дима Билан, Лайма Вайкуле, Анне Вески, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров и Алла Пугачева и другие.

Поговорили с официанткой журналисты «Московского комсомольца».

В качестве примера работница одного из VIP-заведений привела один из корпоративов «уважаемого человека», на котором столы «ломились от яств», и замена блюд должна была происходить каждые полчаса. На столах можно было наблюдать карпаччо из лангустинов, черную икру, фаланги краба, ассорти сашими, всевозможные салаты и блюда традиционной кухни.

«Мужчины были в смокингах, женщины в вечерних платьях в пол. От обилия бриллиантов солнечные зайчики на стенах и окнах безостановочно неслись в безудержном танце», - приводятся отрывки из рукописей Волковой.

По словам официантки, еду уносили и выбрасывали нетронутой.

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«На мойке стоял сервис-менеджер и все выбрасывал. Черная икра, лангустины, сашими из тунца блюфин, все летело в помойку! Мы забирали на раздаче все новые и новые блюда, а в соседнюю дверь уже заходили ребята, чтобы выбросить очередную партию свежайших продуктов», - вспоминает Волкова.

Также она вспоминает, что мужчины бросали деньги пачками на сцену, где танцевали этнические артисты, и все вокруг было покрыто долларами и евро. На мероприятиях выступали множество известных артистов.

Кроме того, Волкова вспомнила «бесконечные ночные оргии» в ресторанах, после которых все помещение было «разбито и замызгано».

«Диваны прожжены сигарами и продавлены телками, которые прыгали на них всю ночь. Столы, как старые ветераны, были покрыты шрамами и вмятинами», - отмечает она.

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