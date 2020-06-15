В центре Москвы молодежь устроила публичную сексуальную оргию, радуясь ослаблению карантина (фото, видео 18+)

Российская молодежь не только делала это на глазах у прохожих, а и красиво позировали на десятки камер – и прохожие, и друзья пары охотно снимали секс смартфонами и выкладывали отснятое в Интернет.

В Москве после отмены с 9 июня ряда карантинных ограничений "золотая молодежь" вернулась к одному из своих любимых злачных мест – так называемой Яме. И первым делом устроила там то, за чем, очевидно, больше всего соскучилась – публичный секс с обязательной съемкой и выкладыванием в соцсети.

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Телеграм-канал "Подъем" рассказал о том, что в центре Москвы на Хохловской площади – в так называемой "Яме", которую облюбовала московская "золотая молодежь" для "тусовок" – молодая пара занималась сексом.

Причем не только делала это на глазах у прохожих, а и красиво позировала на десятки камер – и прохожие, и общество пары охотно снимали секс смартфонами и выкладывали отснятое в интернет.

Видео 18+

"Подъем" поинтересовался в полиции: мол, а не надо как-то на такое реагировать? Но стражи порядка лишь пожали плечами: да нет, не нужно – заявления никто не писал.

После огласки большинство видео и фото сексуальной оргии исчезли из открытого доступа, но несколько удалось сохранить – на память. Их можете посмотреть и вы (если вам, конечно, исполнилось 18 лет).

Видео 18+

Эта так называемая "Яма", для понимания, это народное название амфитеатра на Хохловской площади в Москве. Дурную славу как "палисадник разврата" и "алкояма" площадь имеет издавна. Спокойные времена здесь господствовали, пожалуй, только во время карантина, пишет 24 канал.

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