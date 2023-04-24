Фактически бывшего наемника задержали полицейские, но под участком его ждали "вагнеровцы".

Экс-"вагнеровца" Азамата Улдарова, который публично признался в военных преступлениях, массовых убийствах и расстрелах детей в Украине, задержали российские силовики. Его доставили в следственный отдел Ленинского района Саратовской области.

Об этом сообщает правозащитный проект Gulagu.net. на входе в следственный отдел Улдарова ждали 4 бойца ЧВК "Вагнер", которые в присутствии сотрудников МВД нанесли ему удары по лицу, сорвали с него жетон и обещали убить за его показания против Евгения Пригожина и одного из садистов с позывным "Айсмэн".

Силовики затолкали Улдарова в отдел и завели в кабинет, чтобы якобы защитить Азамата и допросить об известных ему преступлениях. Детали задержания рассказал основатель проекта Владимир Осечкин.

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"Азамату удалось связаться со мной в момент, когда я давал интервью, и мы записали рассказ Азамата о происходящем. В дальнейшем следователи потребовали от Улдарова отключить мобильный телефон. Очевидно, что возле следственного отдела находятся бойцы террористической группировки ЧВК "Вагнер", которые только что совершили нападение, угрожали убийством и намерены убить Улдарова по указанию Пригожина", - отметил Осечкин.

Показания Азамата Улдарова

Азамат Улдаров - зэк-"вагнеровец", воевавший против Украины. По возвращении домой он дал резонансное интервью, о зверствах, которые "вагнеровцы" совершали в Украине. Он признался в убийстве нескольких сотен гражданских в подвале девятиэтажки в Бахмуте. Среди взрослых там были десятки детей.

Впоследствии Улдаров отказался от своих слов, а потом заявил, что на него объявили "охота". Однако после этого он отважился на новые показания.

В частности, Улдаров заявил, что приказы о массовых убийствах и пытках отдавал командир с позывным "Айсмен". Потом он узнал этого палача - им оказался Владимир Китаев. Этот "вагнеровец" обезглавил и расчленил мужчину в Сирии. За это преступление Китаева не просто не уволили из "Вагнера", а наоборот повысили до топ-командира.

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