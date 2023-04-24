Пригожин не только не уволил преступника, но и повысил его в должности.

Бывший"вагнеровец" Азамат Улдаров, который признался в массовых убийствах украинцев и расстрелах детей, узнал одного из садистов-командиров ЧВК "Вагнер" с позывным "Айсмен". Им оказался Китаев (ранее позывной "Китаец") Владимир Михайлович 1984 года рождения.

Как сообщает проект Gulagu.net , Китаев известный ранее по расследованию убийства сирийца, которому он с сообщниками из ЧВК "Вагнер" отрезал голову, руки и сжег тело под видеозапись.

Как отмечает проект, показания Улдарова и других источников из ЧВК "Вагнер" наглядно демонстрируют всему миру, что Евгений Пригожин не только не уволил из ЧВК "Вагнер" причастного к жестокому убийству и расчленению наемника , а наоборот, повысил его и назначил командиром, доверив ему жизнь более 800 зеков-наемников.

Видео дня

В показаниях, предоставленных ранее, Улдаров заявил, что именно" Айсмен " отдавал приказы его подразделению убивать безоружных украинцев и россиян, отказавшихся воевать.

Позже проект Gulagu.net добавил, что Улдаров узнал "Айсмена" по фотографиям. Выяснилось, что Китаев – экс-боец 14 бригады спецназа ГРУ Минобороны РФ. После скандального расследования обезглавления сирийца Китаев сменил позывной с "Китаец" на "Айсмен".

После повышения Китаев стал командиром 5-го штурмового отряда "Вагнера", получив власть над сотнями зэков, отправленных на войну из колоний. С подачи Пригожина "Айсмен" широко применял жестокие методы, пытки, расправы над пленными и безоружными, а также принимал решения и убивал сам, а также предписывал подчиненным убивать тех россиян, которые отказывались воевать против Украины.

Проект отмечает, что следственные органы РФ должны расследовать факты, изложенные Улдаровым, чтобы привлечь Пригожина и его наемников к ответственности за убийства более 50 украинцев и более 50 россиян.

Показания экс-"вагнеровцев"

Ранее российский правозащитный проект gulagu.net опубликовал интервью с двумя "вагнеровцами", которые под запись признались в совершении многочисленных военных преступлений в Украине.

Азамат Улдаров до недавнего времени был командиром одного из подразделений "Группы Вагнера". Он признался в убийстве нескольких сотен гражданских в подвале девятиэтажки в Бахмуте. Среди взрослых там были десятки детей.

Другой "вагнеровец" Алексей Савичев признался, что лично взрывал ямы с русскими дезертирами и украинскими пленными. По его словам, никто не кричал, но в яме точно были живые люди.

Впоследствии Улдаров отказался от своих слов, а потом заявил, что на него объявили "охоту". Однако после этого он отважился на новые показания.

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