Наемник утверждает, что совершал массовые убийства по приказу главаря ЧВК Евгения Пригожина.

42-летний россиянин Алзамат Улдаров, завербованный в ЧВК "Вагнера" из саратской колонии, до недавнего времени был командиром одного из подразделений наемников.

В разговоре с основателем российской правозащитной организации Gulagu.net Владимиром Осечкиным он рассказал о ужасающих преступлениях, которые он и другие наемники совершали в Украине по указу главаря ЧВК Евгений Пригожина.

Один из упоминаемых им эпизодов – убийство до 400 украинцев в подвале девятиэтажки в Бахмуте, Донецкая область. Он произошел всего месяц назад.

Видео дня

"Детей убивал. На меня ж видео есть, я не скрываю. Мне дали команду – я убил. А что мне делать оставалось? Нам дали команду вывести из Бахмута, Артемовска гражданских. Я пошел их спасать, этих гражданских. Там были дети, х***ы. Они такие же вояки. Они достойные воины, они за свое государство воюют, за свою идею. Я их не осуждают. Они достойные соперники. Но война есть война. Когда я зашел в подвал, там были дети. И мне команда не выпустить никого. Ни одного. Я выполнил команду и никого не выпустил. … Мы зашли группой и никого не выпустили. … Детей было около 40, в целом человек 300-400. У меня не было выбора, я не мог ничего сделать по-другому. Была команда на уничтожение всех. Это был большой дом, девятиэтажка. Целый подвал, первый-второй этаж был забит и заминирован. У меня не было выбора. Я принял решение и дал команду на ноль всех. Я дал команду обнулить всех н***. И я зашел туди и все были "ноль" (мертвы – УНИАН). Конкретное решение было, слово Пригожина – ни на какое террористическое соглашение не идти. Это были слова Пригожина. Убивать всех. Никого в плен не брать. Это нам было сказано Пригожиным. По видео. Он нам сказал никого в плен не брать, вообще никого. … Да это было несколько дней назад. Я даже тебе скажу, какого это было. Это было 18 марта. Мы зашли в Бахмут, в центр города, встали. Последний дали бой, наших ребят положили. Нам был звонок-отчет. И после этого отчета нам была команда уничтожить врагов. Мы нашли экипаж с артой, артой закидали и пошли штурмом. И убили п****асов всех. Дети пострадали. Жалко детей. Много детей погибло. Было такое, да. Не скрываем. Это на моих руках кровь", – рассказал "вагнеровец".

Кто такой Алзамат Улдаров

42-летний Алзамат Улдаров – бывший заключенный исправительной колонии №13 УФСИН России по Саратовской области. Он рассказал Gulagu.net, что во время отбывания наказания подвергался насилию в Областной туберкулёзной больнице № 1 Управления ФСИН России по Саратовской области, о пытках в которой ранее сообщали СМИ и по фактам которых Следком РФ открывал уголовные производства. Gulagu.net подтверджает факты совершения пыток и насильственных действий в извращённой форме в отношении Улдарова.

Улдаров был завербован в ЧВК "Вагнера" и помилован указом президента РФ от 23 августа 2022 года. Известно, что Улдаров – один из командиров подразделений "ЧВК Вагнер", которые были рекрутированы в рамках реализации программы Путина-Пригожина, известной как "Проект "К".

Признания "вагнеровцев" - известные эпизоды

Алзамат Улдаров – не первый наемник ЧВК "Вагнера", который публично заговорил о зверствах, которые наемники Пригожина совершают в Украине. Ранее попавший в плен "вагнеровец" Андрей Веселов на камеру признался в убийствах украинцев.

Ряд наемников также рассказывали о зверствах внутри самой ЧВК. Так, сбежавший в Норвегию "вагнеровец" Андрей Медведев рассказывал, что ему известно о 10 инцидентах, связанных с убийством наемников.

Попавшие в плен наемники ЧВК "Вагнера" в интервью The Washington Post прямо на фронте также рассказывали о практике казней за отказ убивать украинцев.

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