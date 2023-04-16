Хоть опальный политик и пытался быть "миролюбивым", но сущность проявилась все равно.

Скандальный экс-президент РФ, заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Медведев отметился "миролюбивым" поздравлением с Пасхой, но свою захватническую душу скрыть не смог.

Так называемое поздравление Медведева появилось в Telegram. Он заявил, что в светлый день Пасхи желает всем россиянам "долгожданного мира". Впрочем, он считает, что мир должен быть только после "достижения целей СВО".

"Мира после достижения целей специальной военной операции и полного разгрома врага", - заявил Медведев.

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Другие "зашквары" Медведева

Дмитрий Медведев - один из главных генераторов совершенно диких идей и заявлений. 8 апреля опальный зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметился очередным истерическим постом. Теперь он уверяет, что Украина никому не нужна, да и вообще она должна "исчезнуть".

До этого бывший президент страны-оккупанта пригрозил миротворцам НАТО "гробами" при их отправке в Украину.

Когда же "импортозамещение" не сработало в российском кинематографе Медведев призвал россиян загружать пиратские фильмы.

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