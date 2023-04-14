Бывший президент России отметился традиционной агрессивной риторикой, направленной против нашей страны.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на антиукраинскую риторику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Российский чиновник похвалил лидера страны ЕС за такое высказывание и в очередной раз оскорбил Украину.

Свежая публикация появилась в Telegram-канале Медведева. В посте сказано: "Венгерский премьер Виктор Орбан сказал, что Украина в финансовом плане несуществующая страна. Как только закончится финансирование со стороны США и Европы, закончится война. Молодец, смело и точно для европейского политика".

По словам Медведева, "как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина". Заместитель председателя Совбеза РФ считает, что наша страна "никому не нужна".

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Напомним, это далеко не первое агрессивное высказывание бывшего президента России в адрес Украины. Например, 8 апреля опальный политик опубликовал пост, в котором попытался объяснить, почему "исчезнет" наша страна.

Отношения Венгрии и России: последняя информация

Будапешт поддерживал Москву на уровне риторики на протяжении всей полномасштабной войны в Украине. Например, ранее Орбан заявлял, что в случае поражения Россия применит ядерное оружие.

Сегодня, 14 апреля, премьер-министр Венгрии назвал Украину "экономически несуществующим государством". Якобы наша страна проиграет войну, как только США и ЕС прекратят финансирование.

А ранее на этой неделе Будапешт и Москва подписали новое энергетическое соглашение.

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман заявил, что в Вашингтоне наблюдают за сближением двух стран на фоне российской агрессии в Украине.

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