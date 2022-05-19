Российский солдат на суде уже признал вину в расстреле мирного жителя Украины.

Семья 21-летнего российского оккупанта Вадима Шишимарина отказывается признавать его вину, хотя сам он уже признал, что расстрелял безоружного мирного жителя в Украине. Родственники убийцы, над которым 18 мая прошло первое судебное заседание, хотят, чтобы его "просто вернули домой".

Об этом в Facebook рассказала журналистка Ирина Ромалийская, которой удалось пообщаться с семьей оккупанта.

Отец Шишимарина, с которым связалась журналистка, называет развязанную РФ войну в Украине "спецоперацией" и пытается оправдать своего сына тем, что тот якобы не знал, куда его отправили. Мужчина, со слов матери оккупанта, не принимал участие в его воспитании, но общается с солдатом.

"Они рядовые составы, они че, знали-то, куда они идут? Не знаю. Они знали об этом, не знали. Мне это неизвестно", - говорил отец оккупанта.

Помимо этого, он хочет, чтобы его сына "просто отправили домой", потому что тот якобы "навоевался".

"Домой, чтоб его отправили. Он навоевался, он не воевал. В рамках чего? Просто домой, поскорее домой. Верните его, как пленного, обменяйте", - заявил мужчина, сын которого расстрелял мирного безоружного украинца.

Бабушка Шишимарина называет суд над оккупантом "ужасом и бредом", а также отмечает, что "это же война". Женщина поражает своим цинизмом и пытается оправдать внука тем, что на войне "случается всякое".

"На войне могут убить. Но это же война идет! Всякие случаи могут быть!... Ну он же служит! Он же не сам поехал туда!... Ну он же военный, как он откажется! Он же не один туда поехал, правда?", - заявила бабушка российского солдата.

Она так же, как и отец убийцы, хочет, чтобы Шишимарина "вернули живым и здоровым". Бабушка оккупанта пыталась не говорить о войне и скрывала свою позицию, утверждая, что якобы не разбирается в политике.

Семья Шишимарина отказывается признавать, что он убийца. Родственники оккупанта стараются цинично оправдать его поступок.

Суд над оккупантом: что известно

Вадим Шишимарин стал первым российским военным, который предстал перед украинским судом.

Как сообщал УНИАН, 4 мая российский оккупант рассказал СБУ как собственноручно расстреливал мирное население в Сумской области. Там отметили, что это одно из первых признаний российских захватчиков, которое удалось получить в ходе длительной и кропотливой работы украинской спецслужбы.

11 мая в суд передан обвинительный акт в отношении российского военного - командира отделения в\ч 32010 "4 танковая Кантемировская дивизия Московской области", убившего мирного жителя на Сумщине.

18 мая оккупант Шишимарин на суде признал вину в расстреле мирного жителя Украины. Ему грозит от 10 лет до пожизненного заключения.