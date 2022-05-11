Он в упор расстрелял гражданского 62-летнего мужчину, который умер на месте всего в нескольких десятках метров от собственного дома.

В суд пердан обвинительный акт в отношении российского военного - командира отделения в/ч 32010 "4 танковая Кантемировская дивизия Московской области", который убил мирного жителя на Сумщине.

Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Против него выдвинуто обвинение в нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Следствие установило, что обвиняемый, колонну которого разбили военные ВСУ, 28 февраля 2022 года, убегая вместе с четырьмя сослуживцами, обстреляли из автоматов частный автомобиль и завладели им. На украденной машине с пробитыми ими же колесами оккупанты заехали в пгт Чупаховка Сумской области. По дороге они увидели безоружного жителя села, который шел с велосипедом вдоль обочины и разговаривал по телефону. Один из военных приказал обвиняемому убить гражданского, чтобы он не сообщил о них. Обвиняемый произвел несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина погиб на месте всего в нескольких десятках метров от собственного дома.

Как сообщал УНИАН, 4 мая российский оккупант рассказал СБУ как собственноручно расстреливал мирное население в Сумской области. Там отметили, что это одно из первых признаний российских захватчиков, которое удалось получить в ходе длительной и кропотливой работы украинской спецслужбы. В СБУ сообщили, что на видео - 21-летний командир отделения Вадим.

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