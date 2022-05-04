Он также рассказал, что в Сумскую область их отправили для запугивания мирного населения.

Российский оккупант рассказал СБУ, как собственноручно расстреливал гражданское население в Сумской области.

Об этом говорится в сообщении СБУ в Телеграм-канале.

Там отметили, что это одно из первых признаний российских захватчиков, которое удалось получить в ходе длительной и кропотливой работы украинской спецслужбы.

В СБУ сообщили, что на видео – 21-летний командир отделения Вадим, который ушел на войну, чтобы "материально поддержать свою мать". На территорию Украины он прибыл 24 февраля для запугивания мирного населения Сумской области.

Впрочем, боевые действия продолжались для него недолго: пересечение границы, продвижение на Сумщину, а потом их колонну разбили, и оккупанты начали отходить обратно в РФ.

"По дороге их разбили украинские защитники, поэтому этот "герой" с коллегами "отжали" 2 легковых автомобиля у обычных украинцев", - говорится в сообщении.

Захватчик в упор выпустил очередь в гражданского, который имел несчастье попасть на глаза оккупантам.

"Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше", – цинично рассказал Вадим.

"Он не "скроется" за исполнением приказа. Такие действия подпадают под ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. И наказание - до 15 лет лишения свободы", - отметили в СБУ.

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