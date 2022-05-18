Он также заявил, что готов дать показания по делу.

Российский оккупант Вадим Шишимарин признал вину в расстреле мирного безоружного жителя Сумской области.

На судебном заседании прокурор зачитал краткий обвинительный акт. Шишимарин подтвердил, что признает вину полностью. Он также заявил, что готов дать показания по делу.

Следствие установило, что обвиняемый 28 февраля в пгт Чупаховка Сумской области увидел безоружного жителя, который шел с велосипедом вдоль обочины и разговаривал по телефону и осуществил несколько прицельных выстрелов в голову 62-летнего потерпевшего из автомата Калашникова. Мужчина погиб на месте всего в нескольких десятках метров от собственного дома.

Шишимарину грозит от 10 лет до пожизненного заключения.

Отметим, что Вадим Шишимарин стал первым российским военным, который предстал перед украинским судом.

Как сообщал УНИАН, 4 мая российский оккупант рассказал СБУ как собственноручно расстреливал мирное население в Сумской области. Там отметили, что это одно из первых признаний российских захватчиков, которое удалось получить в ходе длительной и кропотливой работы украинской спецслужбы.

11 мая в суд передан обвинительный акт в отношении российского военного - командира отделения в\ч 32010 "4 танковая Кантемировская дивизия Московской области", убившего мирного жителя на Сумщине.

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