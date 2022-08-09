Премьер-министр Эстонии призвала остановить туризм из России в Европу, отметив, что "посещение Европы - это привилегия, а не право человека".

Сегодня премьер-министр Эстонии Каи Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в страны Европейского Союза. В Москве уже сделали ряд истерических и хамских заявлений из-за этого предложения.

Так, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" обвинил Эстонию в "нацистской хрени".

"Очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тетка: "Посещение Европы – это привилегия, а не право человека". Так и хочется ей напомнить другие слова: "То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка", – написал он.

Так же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что любые попытки изолировать россиян или изолировать Россию — "это процесс, который не имеет перспектив", а "иррациональность мышления (тех, кто это предлагает) зашкаливает".

Он добавил, что "такие заявления идут из стран, которые и так уже признаны недружественными, и которые в своей недружественности заходятся до беспамятства. И доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 назад мы слышали из центра Европы".

"Сам Зеленский должен понимать, что страны Европы, которые пытаются "наказать" Россию, уже активно платят за это по счетам: и сами страны платят по счетам, и граждане платят по счетам. И рано или поздно эти страны тоже начнут задаваться вопросом, все ли делает правильно Зеленский, что наши граждане должны оплачивать его прихоти", — заявил Песков, выразив надежду на то, "что со временем здравый смысл все-таки как-то проявит себя, и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся".

Напомним, премьер-министр Эстонии призвала остановить туризм из России в Европу, отметив, что "посещение Европы - это привилегия, а не право человека".

Ранее УНИАН уже сообщал, что Эстония запретила выдачу временных виз на проживание или обучение россиянам.

Как сообщал УНИАН, в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Он выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

Напомним, с 1 июля в Украине начал действовать визовый режим для россиян. Отныне россияне не могут без приглашения приехать в Украину, для въезда необходимы загранпаспорт и паспортные данные принимающей стороны, с собой они должны иметь не менее 52 тыс. грн.

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