Она призывает прекратить выдачу туристических виз россиянам.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отмечает необходимость завершить туризм из России в Европу.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Прекратите выдачу туристических виз россиянам. Посещение Европы - это привилегия, а не право человека. Авиасообщение из России прекращено. Это означает, что пока страны Шенгенского соглашения выдают визы, соседи с Россией несут бремя (Финляндия, Эстония, Латвия - единственные точки доступа). Время завершить туризм из России сейчас", - подчеркнула Каллас.

На такое предложение Эстонии отреагировали и в Киеве. В частности, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак согласился с премьером, отметив, что надо вернуть Россию в СССР, по которому она так скучает.

"Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС. Потому что посещение Европы - это привилегия, а не право человека. Россия будет в изоляции. Мы вместе с союзниками сделаем все для этого. Хотели в советский союз? Будет у вас советский союз", - написал Ермак в Telegram.

Как сообщал УНИАН, в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Он выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

Напомним, 5 августа Ассоциация туроператоров России сообщила, что Болгария останавливает на неопределенный срок выдачу россиянам туристических виз и виз для владельцев недвижимости. Утверждалось, что причиной этого решения стала высылка из России 14 болгарских дипломатов.

Однако 6 августа в Министерстве иностранных дел Болгарии сообщили, что не останавливали выдачу виз россиянам. Процесс оформления виз затягивается из-за сокращения технического персонала.

Ранее МИД России объявил 14 сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата. В ведомстве заявили, что это ответные меры на аналогичное решение Болгарии в отношении российских дипломатов.

28 июня Болгария сообщила о высылке 70 дипломатов и технических сотрудников посольства России. Российские власти заявили, что работа посольства и генконсульств теперь "фактически парализована".

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