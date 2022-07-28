В МИД страны призвали продолжить непрерывное давление на Россию.

Эстония ограничит возможности граждан России получать временный вид на жительство или визы на учебу в стране.

Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, пишет Еrr.ee.

По его словам, необоснованная война России против Украины негативно влияет на безопасность Эстонии и Евросоюза.

"Необходимо продолжать оказывать непрерывное давление на Россию при помощи санкций. Если санкции помогут положить конец российской агрессии, то это положительно повлияет и на нашу безопасность", - объяснил Рейнсалу.

Уточняется, что теперь граждане России и Беларуси, получившие законное право на пребывание в другой стране ЕС, не смогут больше регистрировать в Эстонии краткосрочную работу и поэтому не смогут ходатайствовать о долгосрочной визе с целью работы.

"Эта поправка положит конец ситуации, когда для обхода действующих санкций ходатайствуют о краткосрочной шенгенской визе в другой стране ЕС, например, с целью туризма", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Эстония приняла решение о необходимости запрета на владение оружием для граждан Российской Федерации и Беларуси.

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