Отныне россияне не могут без приглашения приехать в Украину, для въезда необходимы загранпаспорт и паспортные данные принимающей стороны, с собой они должны иметь не менее 52 тыс. грн.

В Украине с сегодняшнего дня начал действовать визовый режим для россиян.

Ограничения по визовому режиму обнародовала на Facebook-странице Государственная пограничная служба Украины.

Отныне россияне не могут без приглашения приехать в Украину. Для въезда необходимы загранпаспорт и ксерокопия паспортных данных принимающей стороны.

С собой гражданам РФ необходимо иметь сумму, равную 20 прожиточным минимумам в месяц – 52 тыс. грн.

"Россияне, въехавшие до 1 июля, должны быть зарегистрированы по месту жительства и могут оставаться в стране до 90 дней", - отмечают в Госпогранслужбе.

Отмечается, что визы не смогут получить россияне, находящиеся в санкционных списках.

"Виза не является 100% гарантией пересечения границы. Во въезде могут также и отказать", - отмечают в ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Кабинет министров по предложению президента Владимира Зеленского одобрил постановление о введении с 1 июля визового режима для граждан РФ.

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