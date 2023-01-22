Санкции против РФ рупор Кремля назвал "обоюдно острыми".

Российский пропагандист Игорь Прокопенко неожиданно раскрыл "задачу" России, которая развязала войну в Украине. По его версии, РФ хочет не победить, а "задолбать".

Как сообщает Телеграм-канал "НеШутки", в эфире своей пропагандистской программы Прокопенко начал продвигать тезис роспропаганды о том, как плохо живется европейцам из-за санкций. "Бедные" жители ЕС якобы вынуждены воду из крана экономить.

"Сегодня у России нет задачи одержать победу, у нее есть задача, как говорят в интеллигентных кругах, задолбать. При чем задолбать всех: и украинский режим, и западных противников... Потому что санкции оказались обоюдно острыми, а предел прочности у западного обывателя, который экономит воду у себя в раковине, он не очень большой, а обвал мировых рынков, прошу заметить, не за горами", - заявил пропагандист.

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Бредни роспропаганды

Роспропаганда еще с 2014 года не перестает удивлять бесконечным потоком бреда. В последнее время в РФ прибегли к тактике зомбирования населения через магов, экстрасенсов и других мошенников. Раньше такие "эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", а Украины не будет.

Совсем недавно в эфире одного из федеральных каналов появился дворник, к которому "пришла Ванга". Вместо того, чтобы отправить мужчину к психиатру, российская пропаганда пригласила его гостем в одно из ток-шоу.

Не отстают и топ-пропагандистки РФ. В частности Маргарита Симоньян выдала новую порцию чепухи о "целях" РФ, из-за которых она начала полномасштабную войну против Украины. По мнению пропагандистки, даже Путин якобы не получает удовольствия из-за происходящего. А Ольга Скабєєва разразилась угрозами после диверсии на военном аэродроме в Энгельсе. По ее словам, теперь Украине надо бояться ракетных залпов.

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