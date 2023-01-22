Украинские войска ни на день не прекращали наступление, отметил обозреватель.

Последние пакеты военной помощи от международных партнеров Украины позволят полноценно укомплектовать штурмовую батальонно-тактическую группу ВСУ и не одну.

"А потому, запаслись терпением и наблюдайте. ВСУ двигают континенты и миры", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, на данный момент украинские войска готовятся к активной фазе контрнаступления, которое ни на день не прекращалось, просто не все его воспринимают правильно:

Видео дня

"Ведь контрнаступление - это не только экшен, но еще и фазы подготовки, формирование условий. Уничтожение складов с боеприпасами и ГСМ, уничтожение скопления техники и ремонтных баз, КП, ПУ, штабы, базы ПВО, взлетевшая в Макеевке на воздух БТГр - все это не прекращающееся ни на день контрнаступление".

Когда все условия будут созданы, ВСУ перейдут к активной фазе наступления, добавил Коваленко:

"До нее с учетом разных факторов, обычно, проходит несколько месяцев, с момента предыдущего прорыва. Нынешнее же положение в полной мере соответствует данной фазе - подготовке. В любом случае именно Генштабу ВСУ лучше знать, на каком направлении и когда именно переходить от фазы создания условий к активной фазе".

Война в Украине - последние новости

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских войск в районе 10 населенных пунктов на Донбассе: Новоселовское Луганской области и Терни, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

Аналитики из Института изучения войны подсчитали, что Россия менее чем за год войны в Украине потеряла солдат почти столько же, сколько США - за восемь лет во Вьетнаме. Общие боевые потери России в Украине оценивают в 188 тысяч человек по состоянию на 20 января, что предполагает возможную ликвидацию 47 тысяч россиян менее чем за год.