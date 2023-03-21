В новом ролике нет важного момента.

Встреча российского диктатора Владимира Путина с "жителями" Мариуполя пошла не по плану. На сайте Кремля заменили видео, теперь в пропагандистском ролике больше нет фрагмента с криками женщины, что это все "показуха".

Так, изначально опубликовали видео длительностью 27 минут 8 секунд. На фрагменте на 22 минуте 30 секундах Путин якобы подходит к местным жителям, которые не верят приезду российского диктатора. Один из местных жителей говорит: "Я даже не ожидал". В свою очередь Путин отвечает: "Такая работа". Именно в этот момент слышно, как женщина кричит: "Это все неправда, это все напоказ!"

Первоначальный вариант "общения" Путина с "мариупольцами"!

Видео дня

Длительность нового ролика 30 минут 52 секунды. На кадрах президент РФ также общается с "местными", но после слов "Такая работа" одна из женщин говорит Путину: "Мы за вас молимся".

Новый фрагмент "общения" Путина с "мариупольцами"!

"Визит" Путина в Мариуполь - что известно

19 марта в Кремле заявили,что президент Российской Федерации Владимир Путин якобы прибыл во временно оккупированный Мариуполь, который с остервинением уничтожала армия России.

При этом российские пропагандисты обнародовали ролик, на котором Путин якобы осматривает один из жилых комплексов, общается с местными жителями, а также "идет в гости".

В свою очередь представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов не исключает, что в Мариуполь приезжал двойник Путина.

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