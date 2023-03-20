Украинской стороне не предоставили никаких доказательств того, что именно президент РФ был в оккупированном городе, отметил представитель ГУР.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины не исключают, что в Мариуполь приезжал двойник президента России Владимира Путина.

Об этом представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сказал в эфире информационного телемарафона. "У нас нет никаких доказательств того, что этот человек, приезжавший в Мариуполь, был именно Путин. Мужчина, похожий на Владимира Путина, действительно зафиксирован на этих кадрах. Сейчас идут дискуссии, действительно ли жив сам Путин. Если он жив, мы видим его встречи за длиннющим столом, у него дрожит одна рука", - сказал он.

По словам Юсова, на видео у человека, который гуляет по вечернему Мариуполю, общается с жителями во дворах, такого признака нет.

Видео дня

"Понятно, что российская пропаганда умеет делать различные постановочные сеансы. Но никаких доказательств, что именно Владимир Путин был в Мариуполе, нам так и не предоставлено", - добавил Юсов.

По его словам, Россия должна имитировать такую "гиперактивность" президента РФ на фоне углубления его изоляции и делегитимизации.

Что известно о якобы визите Путина в Мариуполь

Как сообщал УНИАН, 19 марта в Кремле заявили, что Владимир Путин прибыл во временно оккупированный Мариуполь, который российские захватчики почти уничтожили.

Российские пропагандисты показали видео, на котором диктатор якобы посещает один из жилых комплексов, разговаривает с жителями города и "идет в гости" к одной из семей.

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