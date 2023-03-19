Вождя привезли в отстроенный ЖК, где его "прославляли" якобы местные жители.

Для российского диктатора Владимира Путина устроили шоу с массовкой во время якобы его визита в Мариуполь. Пропагандисты собрали несколько человек, которых выдали за местных жителей. Они прославляли "царя" и благодарили "за победу".

Видеоролики с "мариупольцами" показали российские пропагандисты. На кадрах якобы жители разрушенного города говорят, что остались без ничего, но все равно благодарят Путина за "маленький кусочек рая" в виде отстроенных квартир.

"Благодарим вас за победу. Мы за вас молимся. Мы дождались. Это маленький кусочек рая", - заявили "местные" Путину.

Видео дня

Движение "Мариуполь. Сопротивление" идентифицировало некоторых "героев" пропагандистских видео. В частности, мужчина в синей куртке на видео, который радостно жал руку якобы Путину - Алексей Хавьяр. Он жил в Кальмиусском районе Донецкой области.

Женщина, которая "молится за Путина" - Ирина Волосатова. Ранее проживали с родителями в доме на улице Мира, 77 в Мариуполе. Соседи женщины рассказали, что она разграбила несколько соседских квартир.

"Всегда была за Россию, всем недовольна, украинской властью и жизнью в Украине - результат видите на этом видео. Наговорила себе лет на 15, хоть бы не свалила в р*шку", - рассказала соседка предательницы.

"Визит" Путина в Мариуполь: что известно

Путин якобы впервые якобы посетил Мариуполь. По версии пропагандистов, диктатор побывал в жилом комплексе "Невский", который построили россияне, поговорил с "жителями" и даже "сходил в гости" к одной семье "по ее приглашению".

При этом Кремль не показал ни одного фото и видео с четкими доказательствами того, что Путин действительно был в городе. Впоследствии пропагандисты показали странное видео из Мариуполя. Впрочем, Путина на кадрах не узнать.

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