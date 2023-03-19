Президента РФ якобы "приглаcила в гости" мариупольская семья.

Президент РФ Владимир Путин якобы впервые посетил оккупированную часть востока Украины.

Российский лидер на вертолете "прилетел" в захваченный Мариуполь Донецкой области, а за рулем машины "объехал" несколько районов и совершал остановки, сообщает в воскресенье, 19 марта, ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы Кремля.

Путин якобы побывал в жилом комплексе "Невский", который построили россияне, поговорил с "жителями" и даже "сходил в гости" к одной семье "по ее приглашению".

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"…также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города", - утверждают в Кремле.

Стоит отметить, что на сайте Кремля нет сообщения о визите Путина в Мариуполь и фотографий или видео с президентом РФ из этого украинского города.

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Россияне после вторжения почти полностью разрушили Мариуполь и захватили город. В частности, противник разбомбил мариупольский Драматический театр, в котором прятались мирные жители. В городе из-за россиян погибли десятки тысяч человек.

Враг после оккупации города начал сносить поврежденные дома и строить новое жилье. Много людей остались без крыши над головой. Журналисты узнали, что построенное жилье предоставляют коллаборантам.

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