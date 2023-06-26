В ролике без звука российский министр запечатлен в одном из штабов группировки войск "Запад".

Пресс-служба Министерства обороны РФ опубликовала видео с главой ведомства Сергеем Шойгу – первое после мятежа вагнеровцев.

На кадрах, которые опубликованы без звука, министр обороны РФ сначала летит в вертолете, а после появляется в помещении, где у него за спиной присутствует надпись "Командный пункт группировки войск (сил) "Запад". В этом помещении он общается с генералами, но опять-таки – без звука.

"В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений "Западной" группировки войск", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как утверждается, на командном пункте Шойгу заслушал доклад по текущей обстановке на фронте и подготовке новых подразделений "западной" группировки войск. Также министр дал распоряжения генералам касательно "вскрытия планов противника" и их пресечения.

Недавний бунт Пригожина, который едва не закончился штурмом Москвы под лозунгами об отставке и наказании лично Шойгу, в этом сообщении Минобороны РФ никак не упоминается.

Мятеж пригожинцев и Шойгу

Вечером 23 июня главарь "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин заявил, будто российская армия по приказу министра обороны Сергея Шойгу атаковала лагеря наемников из артиллерии. Под предлогом наказания Шойгу Пригожин заявил о походе на Москву. Когда колонны наемников уже были в 200 км от российской столицы, Пригожин внезапно отменил поход и развернул свои войска, поскольку достиг неких договоренностей с Кремлем.

Кремль пообещал не преследовать по закону ни рядовых бунтовщиков, ни самого Пригожина, которому пообещали свободный выезд в Беларусь. При этом спикер Кремля утверждал, что главное требование Пригожина об отставке и наказании Шойгу на переговорах даже не обсуждалось.

За весь период кризиса с мятежом вагнеровцев Сергей Шойгу ни разу не появился на публике и никак не прокомментировал происходящее от своего имени – даже в формате текстовых цитат через пресс-службу.

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