Следственный комитет РФ "возмущен" отношением мигрантов из Центральной Азии к защите новоприобретённого "отечества".

В Москве "занялись" мигрантами из Центральной Азии - против 22 человек возбудили уголовные дела в связи с уклонением от воинской службы в рамках мобилизации.

Об этом говорится в пресс-релизе Следственного комитета России от 28 октября. Отмечается, что речь идет о мигрантах, получивших гражданство России.

Их личные дела изучаются. В РФ отказ от службы в армии чреват лишением российского паспорта. Как отметил СК РФ, законность приобретения гражданства "уклонистов" уже проверяют.

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"Проверяется законность приобретения уклонистами гражданства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также там указывают, что в России более 80 человек, родившихся в странах Центральной Азии, и имеющих российское гражданство, были направлены на военную службу в составе вооруженных сил.

РФ еженедельно осуждает 100 солдат за отказ воевать

В августе 2023 года британская разведка заявила, что в среднем по России еженедельно "штампуют" 100 приговоров для тех, кто не хочет воевать в составе ВС РФ и отказывается от мобилизации.

Минобороны Британии заявило, что если такая тенденция сохранится, то за год в РФ приговорят около 5200 человек по обвинению в отказе от воинской службы.

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