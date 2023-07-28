В России повышают призывной возраст до 30 лет.

Совет Федерации РФ одобрил законы, связанные с призывом, за которые ранее проголосовала российская Госдума. Как пишут росСМИ, несколько новых законов, которые теперь предстоит подписать кремлевскому диктатору Владимиру Путину, были одобрены на заседании Совфеда 28 июля.

В частности, одобрены законы:

о призывном возрасте с 18 до 30 лет;

о запрете выезда призывников из РФ со дня размещения повестки в реестре:

об увеличении штрафов до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке.

Кроме того, сообщается, что Совфед также одобрил закон, позволяющий Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику.

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Как пишет российский сайт "Верстка" со ссылкой на свои источники, политический блок администрации президента был против сохранения призыва с 18 лет, однако Минобороны убедило Путина, что армии не хватает солдат.

Отмечается, что в Кремле "посчитали статистику", связанную с потерями в ходе войны с Украиной, и приняли решение поддержать непопулярные изменения в военное законодательство.

В России повыщают призывной возраст - что сообщалось

Как писал УНИАН, 25 июля Госдума РФ повысила призывной возраст мужчин до 30 лет. Кроме того, военнообязанным с повестками запретили выезжать закграницу.

Также Госдума приняла решение увеличить штраф за неявку в военкомат в 10 раз. На данный момент максимальная сумма штрафа составляет 3 тысячи рублей, теперь же она будет достигать 30 тысяч.