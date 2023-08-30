Это свидетельствует о низком моральном состоянии в армии захватчиков.

В оккупационной армии РФ наблюдается высокий уровень отказов воевать из-за отсутствия подготовки и мотивации.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, дезертиров заменяют новыми мобилизованными.

Отмечается, что 25 августа военный суд РФ приговорил двух солдат к лишению свободы на срок не менее двух лет колонии за отказ вернуться на фронт в Украине. По данным "Медиазоны", Россия еженедельно осуждает около 100 солдат за отказ воевать.

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"Если эта тенденция сохранится, ежегодно будет вынесено около 5200 обвинительных приговоров за отказ воевать", - добавляется в сообщении.

Как пояснили в разведке, высокий уровень обвинительных приговоров свидетельствует о низком моральном состоянии в армии оккупантов и нежелании некоторых военных воевать. Последнее, вероятно, отражает недостаток подготовки, мотивации и ситуации высокого стресса, с которыми войска РФ сталкиваются на всей линии фронта в Украине.

Хотя некоторые солдаты отказались воевать и уровень истощения армии остается высоким, Россия, вероятнее всего, компенсирует эти потери отправкой на передовую плохо обученных солдат.

"После частичной мобилизации в сентябре 2022 года Россия адаптировала свой подход к ведению войны, используя чистую массу для наступательных и оборонительных операций", - подытожили в Минобороны Британии.

Состояние российской армии: последние новости

Ранее в Минобороны РФ проговорились, что у их армии есть системные проблемы с денежными поборами со стороны командования и несоблюдением прав военных.

По данным ЦНС, на временно оккупированных территориях Донецкой области фиксируют увеличение количество дезертиров среди армии РФ. В то же время представители оккупационных "комендатуры" ВС РФ задержали около 1 тысячи захватчиков за пьянство, наркотики и самовольное оставление места службы.

По словам одного из пленных, россияне готовы отрубать себе конечности, чтобы не идти на войну.

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